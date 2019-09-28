В Верхней Туре после масштабной реконструкции открыта набережная

В городе Верхняя Тура Свердловской области в субботу открыли реконструированную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» набережную Верхнетуринского водохранилища.

В открытии набережной приняли участие министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и и.о губернатора Свердловской области Алексей Орлов, передает РИА «Новости».

«Что касается Свердловской области, это у нас один из регионов-лидеров. Программа по реализации комфортной городской среды в рамках национального проекта реализуется по графику. Претензий у нас никаких нет. То мероприятие, на котором мы сегодня присутствуем, реализуется в рамках конкурса малых городов и исторических поселений. Этот конкурс был объявлен президентом Российской Федерации в 2018 году, а затем был перенесен как мероприятие в национальный проект», – сказал Якушев.

По его словам, каждый год финансирование этого мероприятия – 5 млрд рублей. «Это гранты на всю Российскую Федерацию...», – уточнил он.

«Вы видите (на набережной) огромное количество людей. Именно они проголосовали за это место. Огромное количество людей принимало участие в разработке этого проекта. Такая активность горожан помогла сделать хороший проект, выиграть конкурс, а там была очень серьезная конкуренция», – отметил Якушев.

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов назвал этот проект «первой ласточкой». «Благодаря федеральной поддержке, национальному проекту, благодаря софинансированию со стороны правительства Свердловской области, благодаря тому вниманию, которое уделяет лично губернатор, мы реализуем сегодня наш региональный проект», – подчеркнул Орлов.

По информации департамента информполитики Свердловской области, обновление общественной территории стало возможным благодаря победе муниципалитета в 2018 году во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. В качестве награды городской округ получил федеральный грант в размере 30 млн рублей. Общие затраты на строительство объекта составили 104 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В 2017 и 2018 годах в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области было благоустроено свыше 200 дворов и 72 общественные территории.

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области благоустраиваются 68 дворовых и 56 общественных территорий. Комплексная реконструкция идет в 49 муниципальных образованиях и по стоимости, с учетом всех источников финансирования, превышает 2 млрд рублей. Более 1,7 млрд из них составляет поддержка из федерального бюджета, уточняют власти региона.