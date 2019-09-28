Грузия приревновала свои конфликты к украинским

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «есть первые признаки» того, что мировая общественность говорит сегодня не только про проблемы Украины – Грузия «возвращается в повестку дня», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом она сказала журналистам, подводя итоги своих встреч и выступлений на сессии Генассамблеи ООН.

По ее словам, все ее встречи касались вопросов урегулирования конфликтов в Грузии.

«Главным во время обсуждения с Генсеком ООН и всеми нашими партнерами было возвращение вопроса «оккупированных территорий» Грузии в повестку дня», – сообщила Саломе Зурабишвили.

«Это делается для того, чтобы более новый конфликт не затмил нашу главную боль», – заявила она.

По ее словам, все эти попытки Грузия предпринимает для большего вовлечения мирового сообщества в урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

В частности, президент Грузии сказала, что миссия наблюдателей Евросоюза, работающая в стране после войны 2008 года, получила возможность распространить свой мандат в Абхазию и Южную Осетию.

Также Саломе Зурабишвили хочет повысить эффективность и вывести на более высокий уровень проводимые после войны 2008 года международные Женевские консультации по безопасности в Закавказье.

«Все это потихоньку начинают хорошо понимать наши партнеры. И вот уже появились первые признаки – говорят не только про Украину, Грузия возвращается в эту повестку дня», – заявила Саломе Зурабишвили.

Отметим, что ранее президент Грузии объяснила переговоры министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Она заявила, что «Грузия отказалась от военного пути разрешения конфликтов». При этом сам Сергей Лавров раскрыл подробности переговоров с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, которые состоялась по просьбе грузинской стороны. По его словам, комментарии, которые делают грузины про эту встречу, у него вызывают улыбку и недоумение.

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