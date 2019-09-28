В московском ночном клубе произошла стрельба

В ночь на субботу неизвестный устроил стрельбу в одном из клубов Москвы, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в ночном клубе 15-й Парковой улице, передает РИА «Новости».

Стрельба была открыта после того, как между тремя посетителями заведения начался конфликт. Один из них достал травматический пистолет и ранил двух оппонентов.

Один пострадавший был госпитализирован, второй отказался от помощи медиков.

«Злоумышленник скрылся с места на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску», – сообщили в столичном главке МВД.

Ранее стрельба произошла в общежитии в столичном районе Чертаново.