В субботу синоптики пообещали москвичам прохладную переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 6 градусов выше ноля. К обеду воздух прогреется до плюс 9 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.