Япония расставила приоритеты в укреплении обороны

Приоритетными направлениями, по которым Токио собирается укреплять свою обороноспособность, будут космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения, говорится в Белой книге обороны за 2019 год.

В пятницу документ представили правительству страны, передает РИА «Новости».

«Решено работать над созданием системы отслеживания ситуации в космосе, укреплением возможности наносить урон системам управления и коммуникаций противника, созданием нового спецподразделения по космическому пространству, обучением кадров», – говорится в тексте.

Отмечается, что Китай и Россия могут работать над созданием препятствий для использования космического пространства США и их союзниками.

Кроме того, отмечается необходимость создания механизмов предупреждения кибератак на системы командования и коммуникаций сил самообороны и их сетей, а также минимизации ущерба в случае подобных инцидентов.

«Основательное укрепление киберзащиты и предотвращения использования киберпространства противником для атак, обучение кадров, обладающих для этого специальными техническими знаниями», – поясняется в документе.

Также указывается, что обеспечение использования электромагнитных волн необходимо для работы радаров и коммуникаций. Ключевые страны «считают электромагнитные атаки средством нанесения ущерба электронным приборам противника и создания помех для военного командования, в связи с чем повышают свои возможности в этом направлении».

В частности, указывается на повышение роли электронных средств вооружений России и КНР.

Белая книга сообщает, что Япония намерена сформировать «специальное подразделение по космическому пространству» к 2022 году и переформатировать существующие в трех родах войск отделы кибербезопасности в единое «подразделение киберобороны» к 2023 году.

Ранее сообщалось, что минобороны Японии запросило рекордную сумму на 2020 год.