В России предложили расширить список контролируемых в еде пестицидов

Роскачество предложило расширить список контролируемых в продуктах питания пестицидов более чем на 100 наименований, сообщает пресс-служба организации.

В Роскачестве сообщили, что соответствующая инициатива была направлена в Минсельхоз, передает РИА «Новости».

«Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов», – добавили в ведомстве.

Указывается, что в данный момент сельхозпродукцию на внутреннем рынке России проверяют на содержание только 13 пестицидов, большая их часть уже не используется при агропроизводстве: 11 запрещено, по двум – установлены предельные нормы содержания.

Проверки при экспорте ведутся по более широкому списку пестицидов, требования к которым установлены в других странах мира.

«Таким образом, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке нашей страны, и для экспортируемых товаров», – пишет Роскачество.

Также организация в своих веерных исследованиях регулярно проводит скрининг продукции на наличие более 130 видов пестицидов, нормируемых в странах Евросоюза (ЕС), и зачастую выявляет такие пестициды в продукции.

«Однако официально, с точки зрения контрольно-надзорных органов наличие этих веществ в данный момент не является нарушением», – отмечает ведомство.

Роскачество указывает, что расширение существующего списка более чем на 100 наименований направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и положительно скажется на качестве реализуемой продукции в России.

Ранее Роскачество нашло пестициды в детском пюре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД