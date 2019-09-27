Ученые заявили об опасности чайных пакетиков

Исследователи Университета Макгилла в Канаде выяснили, что один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов частиц микро- и нанопластика, сообщает портал Environmental Science & Technology.

Ученые установили, что от одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 млрд микрочастиц пластика и 3,1 млрд наночастиц. Исследователи заявили, что это значительно превышает количества, обнаруженные в других видах пищи и напитков, передает РИА «Новости».

В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, из которых сначала удалили заварку, а затем залили кипятком температурой 95 градусов Цельсия на пять минут. После этого исследователи профильтровали воду и рассмотрели использованные пакетики под электронным микроскопом.

В результате выяснилось, что оказавшиеся в воде наночастицы появились в процессе заварки.

После этого ученые добавили полученные наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии, и выявили закономерность в повышении концентрации частиц пластика в воде и появлении нарушений в развитии планктонных ракообразных. При этом авторы исследования не смогли выяснить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.

Напомним, в сентябре голландские и турецкие ученые были награждены Шнобелевской премией за то, что выяснили, какие деньги самые грязные в мире.

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