МИД Германии отреагировал на обвинение Госдумы в адрес Deutsche Welle

В МИД ФРГ заявили, что не понимают обвинения комиссии Госдумы в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle, которая призывала к участию в несанкционированных акциях в Москве.

«Свобода прессы является для нас большим достоянием и незыблемой частью нашего демократического общества. Тот факт, что в настоящее время в международных и российских СМИ публикуются критические материалы, является именно выражением свободы мнений. Поэтому мы не можем понять упреки комитета российского парламента», – заявили в МИД Германии, передает РИА «Новости».

Напомним, 19 августа Совет Госдумы создал комиссию для расследования фактов вмешательства во внутренние дела России извне. Такое решение последовало за заявлением Марии Захаровой о том, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве. Захарова, в частности, обратила внимание на публикации Deutsche Welle.

Однако представители DW отказались приходить на заседания комиссии Госдумы.

В нижней палате российского парламента сообщали, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители компании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии.

В итоге по решению комиссии Deutsche Welle признали нарушителем закона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обращении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях, а также о том, как посольство США в российской столице опубликовало анонс незаконных публичных мероприятий.