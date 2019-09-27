Автору шуточной петиции о присоединении Латвии к США вынесен приговор

Суд в Риге осудил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США Дениса Бартецкого и назначил ему 80 часов исправительных работ.

«Осудили. Здравый смысл – не самая сильная сторона нашей системы. Итого: 80 часов общественных работ и год пробации», – написал Денис Бартецкий в Facebook.

Он отметил, что именно такого наказания и добивался прокурор. «Обычно судья дает меньше, чем запрашивают. В этом случае получилось так, как получилось», – добавил он.

Напомним, в 2016 году на сайте общественных петиций Avaaz.org был организован сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США. Кроме того, в то время начали собирать подписи и о присоединении Латвии к «Галактической империи» и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути, передает ТАСС.

Бартецкий тогда объяснил, что стал автором петиции в ответ на дело другого латвийца Максима Коптелова, который был приговорен к тюремному сроку за шуточную петицию о присоединении республики к России.

После этого в отношении Бартецкого было возбуждено уголовное дело по статье «Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики».