В ЦАР разбился Ми-35

В городе Буар на западе Центральноафриканской республики разбился вертолет вооруженных сил Сенегала, который выполнял операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.

Глава миссии Манкеур Ндиайе подтвердил информацию, отметив, что крушение произошло в момент приземления. Погибли три человека, еще один пострадал, передает РИА «Новости».

По данным DakarActu, разбился вертолет Ми-35, который возвращался после операции по борьбе с вооруженными группировками.

Сенегальская армия находится в контакте с ООН по вопросу эвакуации пострадавшего и тел погибших.