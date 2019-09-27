В Ингушетии местный житель вернул потерянный силовиками пулемет

Житель Ингушетии отдал полиции пулемет Калашникова с патронами, который он нашел на федеральной трассе «Кавказ».

Накануне на федеральной трассе между ингушскими селами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района из КамАЗа «при неизвестных обстоятельствах был утрачен ПКМС калибра 7,62 мм (пулемет Калашникова), снаряженный 100 патронами», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов попросили в соцсетях жителей помочь найти пулемет.

После чего один из жителей добровольно отдал оружие, рассказав, что нашел его на трассе «Кавказ» около села Яндаре.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области местный житель нашел два боевых огнемета «Шмель».