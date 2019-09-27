Экс-глава службы госбезопасности Узбекистана приговорен

Военный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиера Абдуллаева к 18 годам лишения свободы за взяточничество и злоупотребление служебными положениями, сообщила пресс-служба верховного суда страны.

«Ихтиер Абдуллаев признан виновным... Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Там добавили, что Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства и ряде других уголовно наказуемых деяний.

Напомним, в июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет.