В ночь на пятницу умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, сообщила его дочь Александра.

Как сообщили коллеги Кузьмина, причиной его смерти стал рак легких, передает РИА «Новости».

Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище, прощание состоится в понедельник в Центральном доме архитектора.

Кузьмин родился в 1951 году в Москве, занимал пост главного архитектора столицы с 1996 по 2012 годы, был Народным архитектором Российской Федерации, заслуженным архитектором России, почетным строителем России и Москвы.