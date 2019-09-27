Испанскую охранную компанию заподозрили в слежке за Ассанжем для США

Испанское частное охранное предприятие, занимающееся защитой посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем для спецслужб США, сообщают СМИ.

Издание El Pais сообщает, владелец компании Undercover Global S. L. Давид Моралес якобы передал ЦРУ аудио- и видеоматериалы о встречах Ассанжа со своими адвокатами и помощниками, передает ТАСС.

Теперь из-за данных сведений в отношении Моралеса в Испании заведено расследование.

При этом сообщается, что заявление о возбуждении уголовного дела было представлено самим основателем WikiLeaks.

Так, охранное предприятие и его глава обвиняются в посягательстве на личную жизнь, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях.

Моралес пока не прокомментировал данную информацию. Отмечается, что слежка за Ассанжем усилилась после прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено.

Напомним, в июне глава МВД Британии подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США. В WikiLeaks объясняли смысл ареста Ассанжа.

В свою очередь телекомпания CNN утверждает, что Ассанж якобы лично руководил публикацией компрометирующей информации из посольства Эквадора в Лондоне с целью вмешательства в американские выборы 2016 года.

Сообщалось также, что жизнь Ассанжа в британской тюрьме оказалась «хуже осужденных террористов».

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