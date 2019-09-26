РФС оценил решение запереть фанатов «Спартака» в клетке на ключ

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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов – они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...

Самому важному альбому «Битлз» исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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Пчелы с медом не воюют

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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              26 сентября 2019, 19:01

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Меры ограничения для болельщиков на матче Кубка России между «КамАЗом» и «Спартаком» в Набережных Челнах являются недопустимым нарушением требований безопасности, заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

              «Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и «Спартаком» изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча – ФК «КамАЗ» – совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами», – передает слова Мельникова РИА «Новости».

              Он добавил, что со стороны сотрудников «Спартака», которые отвечали за безопасность, ни до матча, ни во время его проведения, ни после никаких нареканий РФС не получал.

              Мельников добавил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент с болельщиками московского «Спартака».

              «Мы надеемся, что ФК «КамАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», – сказал Мельников.

              Речь идет об инциденте на матче 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и «Спартаком». В социальных сетях появилось видео с гостевой трибуны стадиона. На нем видно, что болельщиков «Спартака» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на трибуну на ключ.

              Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на этом видео в Twitter, вомутившись такими «мерами безопасности».

              «Это ж какими правилами безопасности предусмотрено? Какой болван это придумал и что за организация это допускает?» – написал он.

              Он заметил, что было бы, если бы что-то произошло.

              Пресс-служба «КамАЗа», между тем, заявила, что болельщики «Спартака» были заперты в секторе для «предотвращения массового неконтролируемого выхода на полосу между трибунами и ограждением поля», передает ТАСС.

              «Перед началом матча сектор, предназначенный для размещения болельщиков «Спартака», был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах. С начала матча за двери сектора отвечали контролеры, двери держались закрытыми на защелки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения», – говорится в заявлении.

              Отмечается, что контролер-распорядитель, который закрыл дверь на ключ, «сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка», чтобы не препятствовать выходу болельщиков с трибуны.

              «Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля», – сказали в клубе.

              Представитель управления МВД России по городу Набережные Челны сообщил, что все заграждения на стадионе были согласованы с «КамАЗом» как с принимающей стороной.

              Матч 1/16 финала Кубка России завершился победой москвичей со счетом 2:1.


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