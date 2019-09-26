РФС оценил решение запереть фанатов «Спартака» в клетке на ключ

Меры ограничения для болельщиков на матче Кубка России между «КамАЗом» и «Спартаком» в Набережных Челнах являются недопустимым нарушением требований безопасности, заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

«Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и «Спартаком» изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча – ФК «КамАЗ» – совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами», – передает слова Мельникова РИА «Новости».

Он добавил, что со стороны сотрудников «Спартака», которые отвечали за безопасность, ни до матча, ни во время его проведения, ни после никаких нареканий РФС не получал.

Мельников добавил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент с болельщиками московского «Спартака».

«Мы надеемся, что ФК «КамАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», – сказал Мельников.

Речь идет об инциденте на матче 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и «Спартаком». В социальных сетях появилось видео с гостевой трибуны стадиона. На нем видно, что болельщиков «Спартака» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на трибуну на ключ.

Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом? #камазспартак pic.twitter.com/zalnPGQb2D — Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на этом видео в Twitter, вомутившись такими «мерами безопасности».

«Это ж какими правилами безопасности предусмотрено? Какой болван это придумал и что за организация это допускает?» – написал он.

Он заметил, что было бы, если бы что-то произошло.

Пресс-служба «КамАЗа», между тем, заявила, что болельщики «Спартака» были заперты в секторе для «предотвращения массового неконтролируемого выхода на полосу между трибунами и ограждением поля», передает ТАСС.

«Перед началом матча сектор, предназначенный для размещения болельщиков «Спартака», был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах. С начала матча за двери сектора отвечали контролеры, двери держались закрытыми на защелки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения», – говорится в заявлении.

Отмечается, что контролер-распорядитель, который закрыл дверь на ключ, «сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка», чтобы не препятствовать выходу болельщиков с трибуны.

«Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля», – сказали в клубе.

Представитель управления МВД России по городу Набережные Челны сообщил, что все заграждения на стадионе были согласованы с «КамАЗом» как с принимающей стороной.

Матч 1/16 финала Кубка России завершился победой москвичей со счетом 2:1.