Военные в Буденновске осуждены за осквернение «Родины-Матери».

В Ставропольском крае Буденновский гарнизонный военный суд приговорил трех военнослужащих к условному наказанию за осквернение мемориала «Родина-Мать».

Суд признал их виновными по части 2 статьи 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц) УК, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы условно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Военнослужащие признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Инцидент произошел в апреле. Видеозапись происшествия появилась в соцсетях, на кадрах трое мужчин перетащили скамейку к Вечному огню, бросали в него цветы, а позже один из них справил нужду на мемориал.