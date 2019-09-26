Лукашенко заявил, что Янукович не был «пророссийским президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Украины Виктор Янукович не предавал свою страну и не являлся пророссийским политиком.

«Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины, никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий», – сказал Лукашенко, передает агентство «БелТА».

По мнению белорусского лидера, ошибки Януковича были «несовместимы с президентством».

«У тебя (президента) не должно быть приближенных. Твои дети и ты ни в коем случае не должны заниматься бизнесом. У тебя не должны быть карманы набиты деньгами, потому что деньги довлеют, и ты забываешь о том, что ты глава государства», – подчеркнул Лукашенко.

«Это неприемлемо, особенно у нас, славянских народов», – добавил он.

В период президентства Януковича началось ухудшение отношений между Киевом и Москвой из-за газового вопроса, уверен белорусский лидер.

«Он (Янукович) очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: «Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?» Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию.