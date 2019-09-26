Активисты ОНФ в Нефтеюганске проверили безопасность дорог у образовательных учреждений

В Нефтеюганске активисты ОНФ проинспектировали безопасность дорог, находящихся рядом с образовательными учреждениями, специалисты учитывали освещенность, пешеходные переходы, тротуары

Таким образом местное отделение Народного фронта отреагировало на размещенное в соцсети видеообращение ученицы центра искусств к мэру города Сергею Дегтяреву, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

«Дорогой Сергей Юрьевич! Я хочу обратиться к вам, чтобы вы поставили на улице фонари. Меня зовут Тимоничева Алена. Я иду со школы искусств и ничего не вижу, спотыкаюсь, падаю. Посмотрите, как здесь темно. Мне ничего не видно. Пожалуйста, поставьте здесь хотя бы один фонарь. А то все дети и родители будут падать и спотыкаться», – рассказала девочка.

По результатам проверки общественники направили в прокуратуру округа перечень выявленных нарушений. Отсутствие освещения –лишь часть опасностей, с которыми приходится сталкиваться детям по пути в школу или из нее в темное время суток.

«Мой сын, десятиклассник, с трех лет учится в школе искусств, и все эти годы мы ждем, когда здесь появятся дороги, – дополнила картину представитель родительского комитета филиала школы искусств в 11 микрорайоне Светлана Трифонова. – Благоустройство заканчивается за воротами школы. А дальше дорог или даже дворовых проездов в привычном нам понимании попросту нет: дети идут по ямам, колдобинам, натыкаются на огромные лужи».

Участники рейда выявили нарушения на улице Парковой в 8-м микрорайоне, о котором говорилось в видеобращении девочки к мэру. Четырехполосная дорога там освещается, но на момент проверки горели не все фонари. Тротуары от освещенной проезжей части отделены рядами высоких деревьев, потому свет не достигает пешеходных дорожек. Жители Нефтеюганска опасаются, что вместо обустройства фонарей вдоль пешеходных дорожек власти могут просто спилить деревья.

«Экономить на безопасности детей нельзя! Они вынужден ходить на занятия и обратно темными дворами, по лужам и ямам, делить с автомобилями дороги без тротуаров. А городские чиновники отчитываются, что дороги в школу приведены в соответствие со стандартами. Мы рассчитываем, что прокуратура Югры даст объективную оценку эффективности выполнения целого ряда нацпроектов, касающихся формирования комфортной городской среды, демографии и безопасности дорог, в Нефтеюганске», – заявил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Югре Евгений Печерица.

Обнаружены нарушения рядом со школами №7 и №14. Чтобы не обустраивать напротив них пешеходные переходы по национальному стандарту (знаки, «зебры», особого типа светофоры, искусственные неровности, ограждения и разметка), власти просто установили знаки «Жилая зона». При этом мимо школ ездят рейсовые автобусы, установлены остановочные павильоны, что категорически запрещено в жилых зонах.

По итогам рейда активисты ОНФ призвали главу Нефтеюганска привести дороги перед школами в соответствие госстандарту и обеспечить хорошее освещение тротуаров.