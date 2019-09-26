СМИ сообщили об опасном сближении самолетов в небе над Москвой

В Московской воздушной зоне самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar опасно сблизились и едва не столкнулись, сообщают СМИ со ссылкой на источник в авиаторасли.

В снижающемся лайнере Swiss, летевшем из Женевы в Москву, сработала система предупреждения о столкновении самолетов в воздухе, передает агентство «Москва» со ссылкой на собеседников.

По этим данным, вблизи от борта был самолет NordStar, который летел из Москвы в Закинтос, отмечает издание. Отмечается, что самолеты двигались встречным курсом.

В сентябре сообщалось, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью из-за ошибок пилотов.