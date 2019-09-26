Меркель сказала, как Трамп изменил способ общения с прессой

Президент США Дональд Трамп превратил свои записи в Twitter в официальные заявления для прессы, полагает канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель заявила об этом на конгрессе по случаю 70-летия газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция мероприятия велась на сайте издания, передает ТАСС.

«Очень интересно то, что ему удалось посредством твитов склонить все классические СМИ к тому, чтобы они следовали за ним», – сказала канцлер.

На ее взгляд, «это означает своего рода коммуникацию с внешним миром», когда обычные официальные заявления для прессы больше не играют такой доминантной роли, как раньше.

«По этому можно судить, какие перемены произошли», – добавила она.

Сама Меркель не имеет страницы в Twitter и пока не собирается его заводить.

«За нас это делает (официальный представитель кабмина) Штеффен Зайберт и другие представители», – напомнила она.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как шокирующие реплики Трампа утомили соцсети.

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