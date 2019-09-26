Еврокомиссия назвала условия финансовой помощи Украине

Финансовая помощь Украине от Евросоюза возможна при выполнении строгих условий по реализации реформ, Брюссель внимательно за этим следит, заявил представитель Еврокомиссии.

«Наша поддержка основана на строгих условиях по выполнению реформ. И мы очень внимательно следим за этими реформами», – передает его слова ТАСС.

В июне глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Украина продолжит получать от Евросоюза поддержку, в том числе финансовую.

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