Предложено отменить сроки за не повлекшие насилия нарушения на митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия.

«По сути речь идет о декриминализации в том смысле, что если (участие) человека в уличной акции не повлекло насилия, то его нельзя сажать за решетку», – приводит его слова РИА «Новости».

Шаргунов назвал абсурдом ситуацию, когда «человек просто вышел на улицу и мирно прошелся», за что его делают уголовным преступником.

«С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», – уверен депутат.

По его словам, инициатива была сформулирована в том числе после ситуации с актером Павлом Устиновым.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать нарушение порядка проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.

На прошлой неделе Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор. Актер в тот же день вышел из СИЗО.

В четверг рассмотрение жалобы на приговор Устинову было отложено на 30 сентября «из-за отсутствия технической возможности изучить видео задержания».