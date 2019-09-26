Россия заявила о хранении всего тактического ядерного оружия в неразвернутом состоянии

Все свое тактическое ядерное оружие Москва хранит в неразвернутом состоянии, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В рамках ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия – прим. ВЗГЛЯД) многие страны призывают к понижению боеготовности ядерных сил (т.н. деалертинг). Но мало кто знает, например, что все остающееся тактическое ядерное оружие в России находится в неразвернутом состоянии и складировано в централизованных хранилищах. Это крупнейший шаг по деалертингу», – написал он в своем Twitter.

В сентябре МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны, которая может возникнуть «абсолютно случайно» из-за разрыва договоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который был провозглашен ГА ООН 5 декабря 2013 года.

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