РПЦ призвала избегать эмоций в деле обвиненного в педофилии священника

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского, обвиненного в педофилии.

«Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны, хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию», – передает ТАСС слова Легойды.

Тем временем источник в мэрии Саракташского района, где находится возглавляемая священником обитель сообщил, что, по предварительным данным, восемь подростков проходят потерпевшими по делу Стремского.

«Информация о том, что в семье священника сегодня воспитывались 20 детей, неправильная. У него на попечении восемь детей в возрасте 10-14 лет. Они и являются потерпевшими. Сейчас на месте работают следователи, власти области, психологи», – передает РИА «Новости» слова источника.

Между тем адвокат настоятеля Андрей Мышкин сообщил, что сторона защиты Стремского обжалует его арест.

«В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции – в областном суде Оренбурга», – сказал Мышкин.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уже заявил, что власти помогут приемным детям арестованного за разврат священника.

«Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры соцзащиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос - показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех», – написал Паслер в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что «вопиющая тема – арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского по обвинению в насилии к своим приемным детям – стала главной в эти дни в области».

«Следственные органы начали работу по этому делу, и оценку произошедшему даст суд. На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление – священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые», – добавил Паслер.

В среду на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского. В тот же день священника отстранили от служения и арестовали.

Напомним, ранее в четверг в Ленинском районном суде сообщили, что следствие обвиняет Стремского по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе изнасиловании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.