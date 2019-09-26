По факту нарушений на выборах в Крыму возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по фактам нарушения избирательного процесса на выборах в Крыму, сообщили в республиканском избиркоме.

В избиркоме сообщили, что было возбуждено «уголовное дело по ч. 1 ст. 142 («Фальсификация итогов голосования») по фактам нарушений в Красногвардейском районе республики Крым», передает РИА «Новости».

Отмечается, что продолжается проверка по фактам нарушений в Раздольненском районе Крыма.

Напомним, выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в единый день голосования 8 сентября. Победу на выборах в парламент одержала партия «Единая Россия», получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мандатов, КПРФ – пять.

Ранее стало известно, что итоги выборов 8 сентября были полностью отменены на 15 избирательных участках в шести регионах России, в том числе в Крыму.

В общей сложности в этот день в стране состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня.

Эксперты отметили, что партийная система в России нуждается в изменениях, так как существующие партии якобы не отображают взгляды общества и люди голосуют за них только из-за того, что у них нет альтернатив.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД