Черчесов назвал лучших российских вратарей

Экс-голкиперы сборной СССР и России по футболу Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев являются лучшими вратарями в истории страны, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Когда я еще там [в Северной Осетии] жил, все время говорили: «Дасаев, Дасаев», потом рядом с ним оказался в «Спартаке», вместе играли и росли. В моем понимании – он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы» – передает ТАСС слова Черчесова.

«Зарубежных многих знаю. Давид де Хеа? Мои – лучшие», – добавил главный тренер сборной России.

Напомним, 19 сентября журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина.

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