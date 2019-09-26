СК возбудил дело о похищении россиян у берегов Камеруна

В России возбуждено уголовное дело о нападении на судно «Мармалайта» и похищении российских граждан в Гвинейском заливе, сообщает Следственный комитет.

Согласно данным следствия, в августе в Гвинейском заливе у берегов Камеруна неустановленные лица напали на судно «Марамалайта», на борту которого был экипаж из восьми человек, включая троих россиян, говорится на сайте ведомства.

«Применяя насилие, группа нападавших заставила членов экипажа покинуть судно. Соучастники ограничили свободу передвижения похищенных, затем принудительно увезли в неизвестном направлении. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили на территории Республики Камерун», – отмечает СК.

Следствие квалифицирует действие нападавших по статьям «Пиратство» и «Похищение человека».

Ведомство принимает предусмотренные законами России и международными нормами меры для привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось об освобождении российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна 15 августа в составе экипажа грузового судна «Мармалайта».