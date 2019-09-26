В региональном этапе акции «Уличный красава» сыграют 1,3 тыс. футбольных команд

В матчах регионального этапа всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» сыграют 1270 команд двух возрастных групп – 14-15 и 16-17 лет. Победители муниципального этапа, который завершился 22 сентября, вступили в борьбу за выход на следующий этап – межрегиональный.

«Честно, мы не ожидали такой отдачи на поле от ребят, их настрой и нацеленность на результат выше всяких похвал. Отбор на региональный этап был жестким. Количество участников заметно больше в этом году, а следовательно, конкуренция за право выхода в следующий этап акции выше. Поздравляю ребят, которым уже на этой неделе предстоят матчи, и желаю удачи», – сказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, слова которого приводятся в сообщении на сайте движения.

В этом году заявки на участие в акции «Уличный красава» подали более 6 тыс. команд из 85 регионов страны. В матчах сыграют около 50 тыс. юных футболистов. В 2018 г., когда «Молодежка ОНФ» впервые организовала турнир футбольных дворовых команд, акция собрала более 35 тыс. игроков.

«Я счастлив, что моя команда прошла в региональный этап. Мы очень долго и усиленно готовились к этой игре, каждый вечер старались собираться с парнями во дворе и отрабатывать передачи. Теперь нам точно нельзя расслабляться, ведь совсем скоро нам предстоит выступать за честь своего поселка, а это очень важно. Не хочется подводить», – отметил участник команды «Карапузы» подмосковного поселка Пироговский Долан Бальзиров.

Региональный этап акции «Уличный красава» стартовал 23 сентября и продлится до 6 октября, межрегиональный – пройдет с 14 по 20 октября. Финальные матчи запланированы на начало ноября.