В мэрии Екатеринбурга прошли обыски по делу первого заместителя главы города Александра Ковальчика, заявила пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян.

«Обыски прошли в мэрии вчера (25 сентября) вечером», – уточнила Мкртчян, передает РИА «Новости».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что «сейчас задача – максимально быстро дать правоохранительным органам разобраться в ситуации».

Ранее источник в силовых структурах области сообщал, что в отношении Ковальчика возбуждено дело о злоупотреблении служебными полномочиями, в региональном СУ СК не стали комментировать эту ситуацию.

Ковальчик утверждал, что не в курсе о возбуждении уголовного дела, Высокинский сообщал, что не имеет претензий к своему заместителю.

В 2013 году суд арестовал директора местного «Водоканала» Александра Ковальчика, несколько месяцев подозреваемый провел под стражей. В июле 2015 года суд оправдал чиновника, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

После этого Ковальчик отсудил свыше 3 млн рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности и в 2018 году стал областным министром экономики, в январе 2019 года – замглавы Екатеринбурга.