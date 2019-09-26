Снаряд нашли рядом с авиабазой Шагол в Челябинской области

Артиллерийский снаряд обнаружили строители в поселке Шагол в Челябинске, где расположен военный аэродром, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

По сообщению Росгвардии, 25 сентября в поселке Шагол рабочими был обнаружен предмет, напоминавший снаряд. Для проведения обследования на место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Челябинской области.

«Специалисты Росгвардии установили, что находкой является 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола. Несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей. После нескольких часов специальной подготовки к транспортировке бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили накладным зарядом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Повторный осмотр места взрыва не выявил наличие остатков, опасных для людей.

Напомним, в начале июня на военном аэродроме Шагол под Челябинском началось формирование второй эскадрильи новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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