Жену Зеленского назвали украинской Меланьей Трамп за наряд на ГА ООН

Первая леди Украины Елена Зеленская произвела фурор в социальных сетях нарядом, в котором пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фотографии в брючном костюме с жилеткой на голое тело Зеленская опубликовала в своем Instagram.

Подписчики Зеленской оставили множество восторженных комментариев. Многие сравнивают супругу президента Украины Владимира Зеленского с первой леди США Меланьей Трамп.

«На Украине есть своя Меланья», – пишет innesamashinskaya.

«Не Меланья, конечно, но тоже ничё», – пишет etoukrainedetka (орфография автора комментария сохранена).

Другие комментаторы сравнили Зеленскую с другими первыми леди в истории США. «Невероятная фотогеничность... Не припомню в мировой истории еще таких первых леди. Разве что Жаклин Кеннеди, но там с поправкой на время и моду», – пишет irinavolkova1225.

«Ты должна всех этих дам заткнуть за пояс. Так держать», – пишет viktoriiaskomorokhina.

«Самая красивая первая леди за всю историю независимости», – отмечает katerynaivanyi.

«Умница! И красавица! Уверена, что достойно представляет нашу страну!» – пишет irina.bykovskaya.1965.

Ранее Зеленский показал фотографию с Трампом и их женами.

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