Движение поездов перекрыто на участке Транссиба

Движение поездов на участке Транссиба в Еврейской автономной области (ЕАО) перекрыто из-за столкновения грузового поезда и автомобиля на железнодорожном переезде.

«В 13.41 (06.41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении грузового поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга. Водитель и пассажир микрогрузовика успели выпрыгнуть до столкновения», – сообщил представитель регионального главка МЧС, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что машина лежит на соседнем пути, поэтому пока железнодорожное движение перекрыто.

В МЧС уточнили, что это основная ветка Транссиба.

В начале лета столкновение пассажирского поезда и КамАЗа в Адыгее привело к пожару.