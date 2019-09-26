Россияне стали делать все меньше заготовок на зиму

Домашние заготовки на зиму делает треть россиян, но показатель за последние годы снижается, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Аналогичные опросы проводились в 2011 году и в 2015 году.

«Полученные результаты показали, что постепенно россияне перестают делать домашние заготовки на зиму и уменьшают их объемы в общей продуктовой корзине», – передает РИА «Новости» сообщение исследователей.

По данным исследования, загородные дачи или приусадебные участки есть у 43% респондентов, причем 89% из них сообщили о наличии собственного огорода. В свою очередь 86% из этих респондентов делают заготовки из продуктов со своего участка.

«В пересчете на все население страны получается, что ровно треть россиян (33%) занимается домашними заготовками на зиму. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году 47% делали домашние заготовки, а в 2011 году – половина опрошенных (50%)», – сообщает «Ромир».

В свою очередь 15% респондентов, которые делают заготовки на зиму, заявили, что собственные заготовки составляют половину и более их общей продуктовой корзины.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах.

Напомним, в среду аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс в ходе выступления в Госдуме заявил, что рост цен на ряд продуктов питания в России в 2019 году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.