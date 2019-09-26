В четверг синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 4 градуса выше ноля. К обеду воздух прогреется до плюс 9 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.