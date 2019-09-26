Трамп предложил опубликовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил Конгрессу запросить публикацию стенограммы первого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшимся после президентских выборов на Украине, сообщает The Washington Post.

«Я думаю, что вам следует попросить (опубликовать) первый разговор... Он был прекрасен», – приводит RT слова Трампа.

Накануне Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

Напомним, именно июльский разговор лидеров Украины и США стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе на основании предположений о том, что глава Белого дома якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп назвал разговор с Зеленским «звонком ни о чем». Минюст США также не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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