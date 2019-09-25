В проект федерального бюджета включили выплаты по дореформенным вкладам

В проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов включены компенсационные выплаты по дореформенным вкладам на следующие три года в размере 5,5 млрд рублей ежегодно. Такие данные приводятся в сопроводительных материалах к проекту бюджета.

Указано, что эти суммы будут направлены на компенсационные выплаты россиянам по вкладам в Сбербанке и в организациях госстрахования, а также на выкуп казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР, передает ТАСС.

Речь идет о вкладах граждан России в Сбербанке, которые были открыты до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в «Госстрахе» по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд рублей). Общая сумма гарантированных сбережений – 345,5 млрд рублей.

Ранее Миннфин заложил в проект федерального бюджета на 2020 год прогноз по инфляции на уровне 3% в годовом выражении.