Журналистка в Сыктывкаре пошла под суд за избиение мужа до смерти

В Сыктывкаре 55-летняя журналистка Марина Щербинина пойдет под суд. Женщина обвиняется в нанесении нескольких смертельных ударов своему мужу.

По информации СКР, судить журналистку будут по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). Отмечается, что женщина не менее трех раз ударила мужа по лицу ладонью, не учтя при этом возможные последствия. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, он скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы. Свою вину женщина признала и раскаялась в содеянном, хотя ранее отрицала причастность к гибели супруга.

Ранее в Краснодарском крае женщина подозревалась в убийстве мужа и ребенка.