СК напомнил о привлечении братьев Магомедовых к ответственности за похищение

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в 1993 году уже привлекались к уголовной ответственности за вымогательство и похищение человека, это характеризует их как лиц, способных на преступления. Об этом сообщил следователь в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении братьям ареста до 30 декабря.

«В 1993 году Магомедовы привлекались к уголовной ответственности по статьям о незаконном лишении свободы способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождающимся нанесением физических страданий (ч. 2 ст. 126 УК РСФСР), и вымогательстве (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР)», – приводит ТАСС слова следователя.

Представитель следствия не уточнил фабулу старого уголовного дела. Сейчас Магомедовы обвиняются в хищениях на сумму более 11 млрд рублей, также им предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества.