В Общественной палате предложили способ борьбы с новой формой токсикомании

Для борьбы с новой формой токсикомании (сниффингом) нужно заблокировать соответствующую рекламу в интернете, ограничить продажу зажигалок и газовых баллонов детям, считают эксперты Общественной палаты России.

«Сниффинг – это так называемый новый наркотик, больше всего распространённый среди детей и подростков. Главная проблема этого явления заключается в том, что мы не можем его совсем запретить, но можем разработать профилактические меры и держать ситуацию под контролем. Во-первых, необходимо вести работу в школах, сузах и вузах, а также с родительским и преподавательским сообществом – в данный момент мы готовим методические рекомендации. Во-вторых, нужно добиться от государства (через Роскомнадзор) моментальной блокировки в интернете контента, содержащего пропаганду сниффинга», – сказал член комиссии ОП России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает РАПСИ.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» также предложил разработать методику защиты граждан от наркотиков. В частности, он выступил за изменение законодательной базы путем введения ограничений оборота потенциально опасных, токсичных веществ (газовые баллоны, зажигалки, бытовая химия и т. п.), предусматривающих запрет их реализации несовершеннолетним.

«Зачем ребенку покупать зажигалку? Для курения или токсикомании. Поэтому необходимо ограничить ее продажу детям», – сказал Хамзаев.

По итогам мероприятия все предложенные инициативы будут направлены в федеральные органы исполнительной и законодательной власти.

Представитель главного управления криминалистики Следственного комитета Виктор Тюков на слушании «Сниффинг – новая угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы и способ преодоления» в Общественной палате заявил, что более 360 детей погибли в России с 2016 по 2018 год из-за токсикомании, в частности вдыхания бытового газа, передает ТАСС.

«На многочисленные случаи смерти детей в результате вдыхания таких паров сегодня обратил внимание Следственный комитет. Был проведен анализ подобных случаев, изучены материалы, уголовные дела. [Анализ] за три года... показал, что из года в год количество погибших детей возрастает. Если в 2016 году было 65 смертей, в 2017 году – 142, соответственно в 2018 году – 154», – сказал Тюков.

По его словам, по результатам мониторинга и анализа данной информации, СК обратился в правительство с предложением по ограничению информационных ресурсов, пропагандирующих сниффинг, и ограничение продажи газовых баллонов детям.

«Это и блокировка сайтов, информационных ресурсов по популяризации такого образа жизни, ограничение продажи газовых баллончиков <...> Было подготовлено соответствующее письмо на имя председателя правительства, оно было направлено», – добавил он.

Ранее в пресс-службе федерального проекта «Трезвая Россия» сообщили, что, по данным экспертов, с 2013 года во многих регионах страны фиксируется распространение среди подростков в возрасте 10-15 лет такой формы токсикомании, как сниффинг (состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров газа, используемого в зажигалках или баллончиках для них). В связи с этим руководитель проекта Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить в стране оборот товаров, в составе которых есть токсические вещества. В частности, запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии.