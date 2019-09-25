В Общественной палате предложили способ борьбы с новой формой токсикомании

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25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма

Компартия Китая хочет оставаться коммунистической не только по названию Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Журналистов государственных СМИ Китая начинают экзаменовать на предмет знания ими марксизма и работ Си Цзиньпина. Пока проверка проходит в пилотном режиме и коснется всего 10 тысяч человек. Но в самой идее укрепления коммунистической идеологии накануне 70-летия КНР нет ничего удивительного – председатель Си давно взял курс на восстановление верности заветам коммунистических предков. Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Литва гноит в тюрьме борца за Советский Союз

Юрий Мель содержится в Литве в противоречии со всеми юридическими нормамиФото: «Сегодня»/youtube.com
«Меня содержат не с политическими заключенными, а с убийцами, мошенниками и наркоторговцами, где существует реальная угроза моей жизни и здоровью...» Это цитата из обращения, которое на днях отправил из литовской тюрьмы полковник запаса Российской армии Юрий Мель. Литва осудила Меля за то, что еще лейтенантом он пытался сохранить Советский Союз. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Зачем Китаю Ближний Восток

Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...

Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
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В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...
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              В Общественной палате предложили способ борьбы с новой формой токсикомании

                 25 сентября 2019, 17:22
              Фото: McPHOTO/imago-images.de/Global Look Press.
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Для борьбы с новой формой токсикомании (сниффингом) нужно заблокировать соответствующую рекламу в интернете, ограничить продажу зажигалок и газовых баллонов детям, считают эксперты Общественной палаты России.

              «Сниффинг – это так называемый новый наркотик, больше всего распространённый среди детей и подростков. Главная проблема этого явления заключается в том, что мы не можем его совсем запретить, но можем разработать профилактические меры и держать ситуацию под контролем. Во-первых, необходимо вести работу в школах, сузах и вузах, а также с родительским и преподавательским сообществом – в данный момент мы готовим методические рекомендации. Во-вторых, нужно добиться от государства (через Роскомнадзор) моментальной блокировки в интернете контента, содержащего пропаганду сниффинга», – сказал член комиссии ОП России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает РАПСИ.

              Руководитель проекта «Трезвая Россия» также предложил разработать методику защиты граждан от наркотиков. В частности, он выступил за изменение законодательной базы путем введения ограничений оборота потенциально опасных, токсичных веществ (газовые баллоны, зажигалки, бытовая химия и т. п.), предусматривающих запрет их реализации несовершеннолетним.

              «Зачем ребенку покупать зажигалку? Для курения или токсикомании. Поэтому необходимо ограничить ее продажу детям», – сказал Хамзаев.

              По итогам мероприятия все предложенные инициативы будут направлены в федеральные органы исполнительной и законодательной власти.

              Представитель главного управления криминалистики Следственного комитета Виктор Тюков на слушании «Сниффинг – новая угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы и способ преодоления» в Общественной палате заявил, что более 360 детей погибли в России с 2016 по 2018 год из-за токсикомании, в частности вдыхания бытового газа, передает ТАСС.

              «На многочисленные случаи смерти детей в результате вдыхания таких паров сегодня обратил внимание Следственный комитет. Был проведен анализ подобных случаев, изучены материалы, уголовные дела. [Анализ] за три года... показал, что из года в год количество погибших детей возрастает. Если в 2016 году было 65 смертей, в 2017 году – 142, соответственно в 2018 году – 154», – сказал Тюков.

              По его словам, по результатам мониторинга и анализа данной информации, СК обратился в правительство с предложением по ограничению информационных ресурсов, пропагандирующих сниффинг, и ограничение продажи газовых баллонов детям.

              «Это и блокировка сайтов, информационных ресурсов по популяризации такого образа жизни, ограничение продажи газовых баллончиков <...> Было подготовлено соответствующее письмо на имя председателя правительства, оно было направлено», – добавил он.

              Ранее в пресс-службе федерального проекта «Трезвая Россия» сообщили, что, по данным экспертов, с 2013 года во многих регионах страны фиксируется распространение среди подростков в возрасте 10-15 лет такой формы токсикомании, как сниффинг (состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров газа, используемого в зажигалках или баллончиках для них). В связи с этим руководитель проекта Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить в стране оборот товаров, в составе которых есть токсические вещества. В частности, запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии.


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