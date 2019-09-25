Путин заявил о сбоях при подготовке к отопительному сезону в регионах

Президент Владимир Путин заявил, что некоторые регионы России столкнулись со сбоями при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

«Знаю, что в некоторых регионах, к сожалению, уже столкнулись со сбоями, с проблемами», – сказал Путин, говоря о подготовке к отопительному сезону, передает ТАСС.

После чего он попросил главу Минстроя Владимира Якушева на совещании доложить о ситуации в данной сфере.

Ранее синоптики предупредили о затяжном похолодании по всей Центральной России.

Также сообщалось, что в Москве начался отопительный сезон.