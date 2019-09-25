Комедию о воображаемом Гитлере отказались показывать в России

Комедия новозеландского режиссера и комика Тайки Вайтити об Адольфе Гитлере «Кролик Джоджо» не выйдет в прокат в России.

Прокатная компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» не объяснила причину такого решения, передает издание «КиноРепортер».

Комедия рассказывает историю немецкого мальчика и его воображаемого друга – «Адольфа Гитлера». По сюжету 10-летний ребенок придумывает фигуру, которая становится ему заменой погибшего отца.

Вайтити выступил режиссером и сценаристом ленты, а также исполнил роль Гитлера. В комедии снялись Томасин Маккензи, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.

Режиссер называет свою работу «анти-ненавистнической сатирой». Предположительно, «Кролик Джоджо» получит номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».

Премьера ленты состоялась 8 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. В международном прокате картина появится 18 октября.