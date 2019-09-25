Вышинский дал прогноз по своему приговору на Украине

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский считает, что с высокой вероятностью на Украине его осудят за госизмену на срок до 15 лет.

«По-прежнему высока вероятность, в любом случае она есть, что я могу быть признан виновным и осужден по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет», – цитирует ТАСС Вышинского.

16 сентября Вышинский не смог приехать на заседание суда в Киеве, поскольку был госпитализирован на медосмотр. Из-за отпуска судьи заседание перенесли на 6 ноября.

Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России.

Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе и заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании.

На Украине журналиста обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».