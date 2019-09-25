Токио заявил об отказе Москвы в новых раскопках останков военнопленных

Российская сторона отказала Японии в проведении новых раскопок в Забайкальском крае, где, предположительно, захоронены останки японских военнопленных, сообщило японское общественное телевидение.

Утверждается, что изначально предполагалась прибытие японской исследовательской группы на новые раскопки в России в конце этого месяца. Однако Москва уведомила Токио о том, что их проведение невозможно, так как существует «ряд проблем», передает ТАСС со ссылкой на японское ТВ.

Токио рассчитывает, что по линии МИД удастся продолжить с Россией обсуждение этого вопроса, чтобы добиться разрешения на новые раскопки.

В июле Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, которые погибли в Советском Союзе после завершения Второй мировой войны. Речь идет как минимум об останках 597 человек, вывозившихся из России в Японию в разные периоды времени.

После капитуляции Японии во Второй мировой войне СССР по договоренности с союзниками принял около 600 тыс. японских военнослужащих, которые были направлены в лагеря, преимущественно располагавшиеся на территории Советского Союза и в Монголии. Япония считает, что там умерли примерно 55 тыс. человек. Останки 33 тыс., по мнению Токио, находятся на территории бывшего СССР и Монголии.