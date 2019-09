Мединский опроверг обязательный список книг в «Культурном нормативе»

Минкультуры не разрабатывало список произведений, рекомендуемых к изучению по проекту «Культурный норматив школьника», заявил глава ведомства Владимир Мединский в ходе открытой лекции в московской школе № 1476.

«Разного рода эксперты решили пофантазировать, чтобы надо в обязательном порядке детям посмотреть. «Ревизор» Гоголя надо смотреть? Надо, он входит в школьную программу. Пьесы по Лескову надо смотреть? Нет, Лесков не входит в школьную программу. Эксперты стали писать собственные соображения, а потом часть этих соображений, которые не имеют вообще никакого значения, которые не являются документом и темой для обсуждения, попала в СМИ. Это было опубликовано на сайте, мы это заметили и убрали, никаких списков, что смотреть или не смотреть, не существует», – передает ТАСС слова Мединского.

По его словам, каждый школьник сам формирует свою сферу интересов, исходя из школьной программы и личных предпочтений.

«Есть школьная программа, есть программа дополнительного образования, есть то, что вы можете смотреть, слушать, читать, изучать в свободное время, исходя из собственных интересов. У меня старшая дочь постоянно что-то читает, и я ее ставлю в пример, но не формирую круг ее чтения», – добавил министр.

Ранее в Минкультуры опубликовали список с рекомендациями российским школьникам изучать песню «All you need is love» группы The Beatles, «Bohemian rhapsody» группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, а также смотреть мультипликационный фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Российский певец Лев Лещенко назвал эти рекомендации абсурдом

Напомним, во вторник замминистра культуры Алла Манилова заявила, что опубликованный Минкультом список рекомендуемых к изучению произведений в рамках образовательного проекта «Культурный норматив школьника» в ведомстве обнародовали по ошибке.