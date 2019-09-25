Жители Донецка рассказали о вероятных причинах крупного пожара

«В 7 часов утра были слышны три «баха», в окно был виден шлейф дыма, но утверждать, что это – «прилеты» с украинской стороны или нет, не возьмусь», – сказал газете ВЗГЛЯД житель Донецка Рамиль Замдыханов, комментируя сообщения о крупном пожаре в Куйбышевском районе столицы ДНР.

«Вряд ли это взрыв на складе боеприпасов, потому что иначе это бы слышало пол-Донецка и в первую очередь жители Куйбышевского района», – сказал газете ВЗГЛЯД житель Донецка Павел Кухмиров, бывший боец ополчения ДНР с позывным «Шекспир». В момент крупного пожара, который произошел утром в среду в Куйбышевском районе на северо-западе Донецка, собеседник находился неподалеку.

Украинский портал «Остров», ссылающийся на местных жителей, одним из первых сообщил о том, что причиной пожара в «оккупированном» Донецке мог быть взрыв на складе боеприпасов. Власти ДНР не подтверждают версию взрыва. В Управлении Народной милиции (УНМ) республики пояснили, что пожар произошел на «объектах гражданской инфраструктуры». Близкое к властям республики Донецкое агентство новостей, передавшее эту информацию, не сообщает о причинах инцидента. Подъезды к месту пожара перекрыты сотрудниками республиканского МЧС. При этом, как заявили в УНМ, продолжающийся обстрел с украинских позиций «не позволяет экстренным службам республики подъехать к поврежденным объектам». Куйбышевский район непосредственно примыкает к линии соприкосновения; обстрелы с украинской стороны регулярно фиксируются как силовиками ДНР, так и специальной мониторинговой группой ОБСЕ.

Более подробной информации о нынешнем инциденте со стороны властей не поступало, отметил донецкий журналист Рамиль Замдыханов. По его словам, «после «бахов» проехали машины с сиренами». Павел Кухмиров, в свою очередь, предположил, что речь идет об аварии техногенного характера, не связанной ни с диверсиями, ни с обстрелами с позиций ВСУ. По его мнению, этот пожар в очередной раз свидетельствует о системном кризис в городской инфраструктуре Донецка.

«Где пожарная охрана? Где МЧС? Почему на этом объекте, который горит, меры пожарной безопасности были таковыми, что он загорелся, да еще и, насколько я понимаю, продолжает гореть до сих пор? Скорее это вопросы не к нашим врагам, а к нашим уважаемым гражданам, которые обязаны отвечать за порядок и безопасность в городе», – полагает Кухмиров.

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