Москвичей предупредили об осадках

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 7–9 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 5–10 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.