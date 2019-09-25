Абэ призвал к реформе ООН

ООН нужна структурная реформа, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ на 74-й сессии Генассамблеи организации.

Особенно реформа нужна Совбезу организации, заявил японский премьер.

Он отметил, что ООН существует уже «три четверти века», реформировать организацию «совершенно необходимо», передает ТАСС.

Напомним, Токио считает, что число постоянных членов СБ ООН нужно увеличить.

Россия также выступает за появление новых постоянных членов ООН.

Москва готова обсуждать возможные изменения в ООН, но считает недопустимым подвергать сомнениям принципы работы организации.