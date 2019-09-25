Зеленский обещал не попрошайничать в США

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о заморозке финансовой помощи со стороны США.

По его словам, Киев надеется на поддержку, но «просить» у Вашингтона ничего не собирается, так как «просить – это точно не про Украину». Он заявил, что «Украина – новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь», передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский сообщил, что пока включение США в «нормандский формат» не планируется. Сейчас готовят встречу лидеров России, Украины, Франции и Германии. Стороны выбирают дату переговоров.

«А там дальше посмотрим», – сказал глава украинского государства.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сказал, что США не будут передавать Киеву помощь, пока другие государства не внесут свою долю.

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