Ведущий на «России 1» выполнил просьбу украинского политолога и выгнал его

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» по его собственному предложению, сообщают информационные агентства.

Участники передачи обсуждали коррупцию в России и на Украине. Ковтун возмутился тем, что темой для обсуждения стало задержание на границе с Польшей экс-супруги руководителя украинской нацполиции Сергея Князева. СМИ сообщали, что женщина при помощи двух граждан Украины и одного хорвата хотела вывезти из страны 650 тыс. евро, передает РИА «Новости».

В ответ Ковтун припомнил дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Того подозревают в причастности к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов. Ковтун, переходя на крик, принялся озвучивать список изъятого у полковника имущества, но украинского политолога прервал ведущий телепередачи Дмитрий Куликов.

Ковтун возмутился тем, что ему «вообще не дают говорить», и предложил показать ему красную карточку, что Куликов и сделал.

После того, как Ковтун покинул студию, ведущий напомнил, что изъятые по российскому делу деньги вернулись в казну, на Украине же Князев отделался отставкой, а деньги сохранил при себе.

В начале сентября Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких журналистов.