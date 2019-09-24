Президент Южной Кореи предложил сделать демилитаризованную зону объектом наследия ООН

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил превратить демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, в международно зону мира. Он заявил об этом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Можно было бы преобразовать демилитаризованную зону в международную зону мира. <...> Эта зона протянулась на 250 км в длину и на 4 км в ширину», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что готов «работать с Северной Кореей над тем, чтобы сделать демилитаризованную зону объектом всемирного наследия ООН».

В июне демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей посетил президент США Дональд Трамп.